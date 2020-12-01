السلطنة تستضيف الاجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

لتحديد الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية عام 2030

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تستضيف السلطنة ممثلة باللجنة الاولمبية العمانية الاجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي خلال الفترة من 15 وحتى 16 ديسمبر الجاري بفندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان، حيث سيقام حفل افتتاح اجتماع الجمعية العمومية تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وأعضاء الجمعية العمومية .

وسوف تتضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي عدة اجتماعات ومؤتمرات صحفية ففي يوم الأربعاء الخامس عشر من الشهر الجاري يعقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي الآسيوي وافتتاح اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الاولمبي وفي يوم الخميس السادس عشر من الشهر الجاري عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدولة التي ستفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ثم المؤتمر الصحفي للاعلان عن قرارات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي .

وكانت اللجنة الاولمبية العمانية قد حددت وفد السلطنة المشارك في الاجتماع برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وبدر بن علي الرواس عضو مجلس الإدارة.

وقد قطعت اللجنة الاولمبية العمانية شوطا كبيرا في مرحلة الاعداد والتحضير لهذا الحدث الآسيوي الهام والذي سيتم خلاله اعلان الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية عام 2030 حيث تتنافس في هذا السباق كل من قطر والسعودية لنيل شرف الاستضافة وتعد هذه المرة الاولى للسعودية بأن تدخل سباق المنافسة لاستضافة الأولمبياد الآسيوي لأول مرة في تاريخها في حين سبق لقطر استضافة هذه البطولة في نسخة 2006.

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الآسيوية تقام كل 4 سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتشهد مشاركة 45 دولة وهي الدول المنضوية تحت عضوية المجلس الأولمبي الآسيوي، وتقام في البطولة كثير من الألعاب الأولمبية المتنوعة كألعاب القوى وكرة القدم والطائرة والسلة والسباحة التي حضرت في الدورات السابقة كافة، في حين أقيمت لعبة كمال الأجسام منذ عام 2002 والشطرنج منذ عام 2006 وأخيرا لعبة الترايثلون في عام 2006، وهو السباق الثلاثي الشبيه بالماراثون الذي يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وأخيرا ينتهي بالجري.

وسجلت الدول العربية أول حضور لها في استضافة الألعاب الآسيوية عام 2006 في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعدما نافست مع ماليزيا حق الاستضافة وتمكنت من الفوز بها وفي 2010، عادت الدورة مجددا للصين بمدينة جوانجزو وفي 2014 استضافت مدينة إنشيون الكورية الجنوبية النسخة السابعة عشرة، بينما أقيمت النسخة الثامنة عشرة للدورة الآسيوية في إندونيسيا عام 2018، وستقام دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو بالصين، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر من عام 2022، فيما ستقام دورة الألعاب الآسيوية العشرون في أيشي ناجويا اليابانية في عام 2026.