يونس وقاسم يؤازران الزمالك أمام الطلائع

يتواجد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك وأشرف قاسم عضو اللجنة باستاد برج العرب لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري قررت تعيين لجنة كرة لتولي الأمور الخاصة بفريق الكرة في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الزمالك يفتقد في مباراة الطلائع لخدمات محمود الونش وأوباما وعبد الله جمعة للإصابة بكورونا، ومحمد عبد الشافي للإصاب بكسر في الترقوة، بخلاف إمام عاشور وفرجاني ساسي للإيقاف واشرف بن شرقي للاجهاد

أنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعب بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن ضمن مافسات دور نصف نهائي كأس مصر .

بدأت المباراة بضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .

وفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .

وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلالركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير

خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.

يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.