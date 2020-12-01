الدوري السعودى.. عقوبات قاسية على النصر والهلال.. وإيقاف ثنائي الباطن والقادسية

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبات على ناديي الهلال والنصر، على خلفية لقاء الفريقين في الجولة الخامسة "ديربي العشرين" من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق كالآتي:.

- تغريم ناديي الهلال والنصر 10 آلاف ريال؛ لتأخر نزول الفريقين إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني

- تغريم ثنائي الهلال محمد البريك ومحمد جحفلي، 1000 ريال؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

- تغريم ثنائي النصر نور الدين أمرابط وبيتروس، 1000 ريال؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

- تغريم لاعب النصر بيتروس 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد المباراة

- تغريم لاعب النصر أيمن يحيى 30 ألف ريال لغيابه المتكرر عن المقابلة الإعلامية في مباراة الهلال

وفرضت اللجنة العديد من العقوبات الأخرى، على نادي الشباب بمبلغ 10 آلاف ريال لتأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي، وتغريم الوحدة 15 ألف ريال، لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب مع بداية الشوط الثاني من مباراة التعاون.

وأقرت اللجنة إيقاف كل من يوسف الجبلي "الباطن"، منصور عادل "القادسية" مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل لاعب.