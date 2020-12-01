نتائج القسم الثاني.. خسارة رضا عبدالعال في الظهور الأول أمام الترسانة

انتهت منافسات الجوله الثانية من مسابقة دورى القسم الثاني التي أقيمت عصر ،اليوم، الثلاثاء، حيث شهدت المواجهات خسارة فريق طنطا أما الترسانة بنتيجة هدف دون رد .

وخسر طنطا المبارة الاولي له في القسم الثاني وتحت قياده رضا عبدالعال بعدما حيث تأجلت مباراة الجولة الاولي أمام فريق الزرقا بسبب عدم توافر ملعب كما أعلن اتحاد الكرة.

وجاءت النتائج كالتالي :

طنطا 0-1 الترسانة

السكة الحديد 0-0بتروجيت

كوكاكولا 1-0 المريخ

النجوم 0-0 منتخب السويس

بورتو السويس 1-1نادي زد

القناة 3-1 الداخلية

وفي مباريات مجموعة بحري التي أقيمت اليوم حقق فريق حرس الحدود الفوز علي فريق الجزيرة المطروحة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيف.

وجاء المباريات كالتالي:

الحمام 2-2 فاركو

الأوليمبي 2-1 بيلا

سبورتنج 2-2 كفر الشيخ

ابو قير 0-0 دكرنس

المالية 1-1دمنهور

الحرس 3-0 الجزيرة

ترتيب مجموعة القاهرة

- بتروجيت : 4 نقاط

- القناة: 4 نقاط

- الترسانة: 4 نقاط

- كوكاكولا: 3 نقاط

- المريخ : 3 نقاط

- السكة الحديد : نقطتين

- منتخب السويس:نقطتين

- بورتو السويس: نقطتين

- زد إف سي: نقطتين

- النجوم: نقطة

- الداخلية: نقطة

- النصر: نقطة

- سرس الليان : 0

- الزرقا : 0

- طنطا : 0

- جمهورية شبين : 0

ترتيب مجموعة بحري :

- ابوقير للاسمدة : 4 نقاط

- حرس الحدود: نقاط

- دكرنس : نقطتين

- مالية كفر الزيات : نقطتين

- فاركو : نقطتين

- سبورتنج : نقطتين

- العاب دمنهور : نقطتين

- الرجاء : نقطة

- المنصورة : نقطة

- بيلا : نقطة

- الأوليمبي : نقطة

- كفر الشيخ : نقطة

- الحمام : نقطة

- بني عبيد : 0

- الجزيرة المطروحي : 0

- بلدية المحلة : 0