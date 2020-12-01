تأجيل أول مباراة بالدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

كشفت الصحف الإنجليزية اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا.

وتعد هذه اول مباراة تؤجل بسبب فيروس كورونا منذ إنطلاق المسابقة .

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، منذ قليل، أنه من الوارد أن يتم تأجيل لقاء نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، بسبب مخاوف من زيادة أعداد المصابين في مدينة برمنجهام، التي يتخذ منها الفيلانز مقرًا لهم، حيث يخوض مبارياته على ملعب فيلا بارك.

وكانت من المفترض أن تقام المباراة بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، الأسبوع القادم، بالتحديد في الرابع من شهر ديسمبر الحالي، في انتظار المزيد من التفاصيل بشأن مدى إمكانية تأجيلها أو إقامتها بصورة طبيعية.