صن داونز يصدم جماهير القلعة الحمراء: الأهلي قدم عرضا هزيلا لضم سيرينو

أكد يوجيش سينج، مدير فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أن الأهلي المصري قدم عرضا هزيلا للتعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم الفريق. وقال سينج لصحيفة (تايمز لايف) الجنوب إفريقية: "حتى الآن سيرينو لاعب في صن داونز ومستمر معنا، تلقينا بالفعل عرضا من الأهلي لضمه ولكنه لا يليق باللاعب". وأضاف: " سننتظر عودة الأهلي لمائدة المفاوضات مجددا ويظهر الاحترام لصن داونز بعرض آخر أكثر جدية لضم اللاعب".



وطلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، التعاقد مع سيرينو لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد. وأعلن الأهلي التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي وطاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة في الموسم الجديد.

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