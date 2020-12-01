كأس مصر.. أحمد سمير يضرب الزمالك بالهدف الأول

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلالركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وانتهت أحداث أول 20 دقيقة من الشوط الأول فى المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر فى ظل ضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .

وفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .

وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-