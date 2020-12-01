كأس مصر.. تعادل سلبي بين الزمالك وطلائع الجيش وإصابة أوناجم في أول 30 دقيقة

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من الشوط الأول فى المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر فى ظل ضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات

وفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .

وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .

وأهدر محمود علاء لاعب نادي الزمالك هدف تقدم فريقه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة "24"، عقب ارسال طارق حامد تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء ليقوم بتستديها بشكل رائع لتمر من فوق العارضة لخارج الملعب .

وفي الدقيقة "31"، لجاء جايمي باتشكيو إلي حدوث تغير مبكر بخروج محمد أوناجم عقب إصابته ونزول مصطفي فتحي.

وخاص الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير

خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.

يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.