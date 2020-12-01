أبوالعلا يواجه نجوم الجولف في الدوري الأوروبي بدبي

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أحمد جودة - القاهرة - يحمل نجم منتخبنا الوطنى ونادى سبورتنج للجولف عيسى عمرو أبو العلا، الآمال المصرية في الدورى الأوروبى لمحترفى الجولف ، حين يشارك في بطولة "الجولف في دبي" احدى جولات الدورى والتي تنطلق يوم غدٍالاربعاء على ملعب النار في جميرا بدبي، وتعد الجولة قبل الأخيرة في موسم بطولة "الدورى الأوروبي للمحترفين" وبطولة"الطريق إلى دبي"، وتستمر تلك الجولة حتى يوم السبت المقبل .

وتأتي مشاركة نجم الجولف المصري، بناء على دعوة وجهت له من الاتحاد العربي للجولف،ومن خلال التعاون والعمل الوثيق بين الاتحادين العربى والمصرى فى الاهتمام ورعاية ودعم نجوم الجولف العربى.

وتضم تلك البطولة البالغ مجموع جوائزها مليون و200 ألف دولار مجموعة من أبرز نجوم اللعبة حول العالم، فى مقدمتهم الألماني مارتن كايمر الحائز على بطولة العالم من قبل ومات والس المصنف 23 عالميا فى العام الجارى .

ويحمل امال العرب فى هذه البطولة عامة كل من عيسي ابو العلا وشقيقه النجم الاماراتى أحمد سكيك.

وتات مشاركة عيسي ابو العلا 25 عاما فى تلك البطولة وعدد اخر من البطولات المقبلة ضمن برنامج اتحاد الجولف لتأهيل النجم المصرى للوصول الى طوكيو 2020 لاسيما وانه يسير بخطى جيدة فى سبيل تحقيق هذا الإنجاز .

ويذكر ان عيسى بدأ مشواره مع اللعبة ضمن لاعبي الجولف الهواة، ومثل منتخب مصر في مختلف المراحل السنية، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي والأوروبي، قبل أن يتحول للمشاركة فى منافسات اللاعبين المحترفين في أبريل من العام الماضى.

ويتسلح عيسى في جولة "الجولف في دبي" بخبراته الواسعة، والتي قادته إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الفردي، بجانب مشاركاته مع المنتخبات المصرية على المستوى الافريقي، ومن أبرزها حصوله على المركز الأول في ثلاثة مرات خلال مشاركته ضمن منتخب جامعة مدينة أوكلاهوما الأميركية، بجانب حلوله وصيفاً في مناسبتين وذلك عامي 2013 و2015، كما مثل المنتخب المصري في بطولة كأس العالم عامي 2010 و2016، وتوج ببرونزية بطولة أفريقيا للرجال فردى عام 2017، والتي اتبعها بالهيمنة على المركز الأول لثلاث مرات متتالية في بطولة مصر للهواة.

وانتقل أبو العلا من الهواة الى المحترفين في عام 2019 للتواجد بين نجوم اللعبة العالمين في البطولات الدولية، وسجل مسيرة مميزة خلال ذلك بتواجده ضمن العشرة الأوائل في بطولات "مينا تور" في الامارات و"مينا تورز" بمصر، كما حصل على المركز 527 عالمياً ضمن فئة المحترفين.

ومن جهة اخرى وجه إتحاد للجولف جزيل الشكر والتقدير الى الاتحاد العربى للعبة برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي للجهود الكبيرة والسبل الوفيرة التي أسهمت في نشر اللعبة والارتقاء بلاعبيها بوطننا العربي وصولاً للعالمية.

كما اثنى على الجهود الكبيرة المبذولة من عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، بتسهيل مهام عيسي أبو العلا وتواجده ضمن هذا الحدث الدولي الذي يجمع النخبة من لاعبي الجولف، وبالتأكيد ستنعكس بالإيجاب على اللاعب وستمنحه الفرصة للاحتكاك وكسب مزيد من الخبرات والمهارات الكبيرة .