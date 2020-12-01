نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس مصر، والتي سوف تقام على ملعب السويس الجديد. تعتبر لعبة كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولي في مصر، أو بالمعني الأصح هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم؛ حيث نجد الملايين من المشجعين في العالم يتهافتون على مشاهدة المباريات، وشراء التذاكر لتشجيع فريقهم المحبب أو المفضل لهم، كما سوف نعرض لكم موعد مباراة الأهلي المصري ونظيره الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة لها، والتشكيل المتوقع .

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مباراة من العيار الثقيل:

تشهد اليوم أحداث مثيرة بين كلاً من فريق الشياطين الحمر، وفريق سيد البلد؛ حيث تمتاز لقاءاتهم الدائمة بالإثارة، والندية، والمتعة لكل منهم، ولكن هذه المباراة ستكون قوية، ومن العيار الثقيل بعد تحقيق الأهلي حتى الآن لبطولتين احدهما محلية، وهي الدوري المصري، والأخرى قارية، وهي البطولة الأفريقية التي توج بها الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك، بنتيجة 2/0 للأهلي، ويدخل فريق الكرة بنادي الأهلي اليوم المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقهم النجمة التاسعة في تاريخه، ويسعى الأهلي وجماهيره لتحقيق البطولة الثالثة، وهي كأس مصر.

ويواجه اليوم المارد الأحمر نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه علي فريق سماد أبو قير في ربع نهائي كأس مصر بنتيجة 2/1 للأهلي، ليواجه فريق الاتحاد الذي حقق فيه الفوز علي فريق المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر بنتيجة 2/1 للاتحاد.

تعد هذه المباراة هي الأولى التي يتقابل فيها كلا من المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عقب توليه تدريب النادي في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد:

تقام مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتي تقام على ملعب السويس الجديد ضمن إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

القنوات الناقلة للمباراة:

تذاع مباراة الأهلي وسيد البلد على قناة أون تايم سبورت الناقلة للمباراة، والتي تمتلك الحق في بث مباراة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلي: