اللجنة العمانية لسفينة شباب العالم تنظم جلسة نقاشية افتراضية “التعلم عن بعد”

تنظم اللجنة العمانية لسفينة شباب العالم الجلسة النقاشية الافتراضية الثالثة بعنوان ” التعلم عن بعد” وذلك في الساعة الثامنة من مساء غد الخميس والتي تأتي استمراراً للجهود والمبادرات الشبابية التي تقوم بها اللجنة العمانية لسفينة شباب العالم وبعد نجاح الفعاليات السابقة من مبادرة “حوار ما وراء البحار”، وتهدف الجلسة إلى تعريف الشباب بأهم مهارات ووسائل ومنصات التعلم عن بعد، وتحفيز الشباب للاستفادة من هذه الوسائل والمنصات التعليمية، كما تهدف اللجنة إلى اطلاع الشباب على تجارب الدول المجاورة في مجالات التعلم عن بعد. ويدير هذه الجلسة سعيد بن محمد العمري خريج برنامج سفينة شباب العالم ويعمل معلم أول لغة إنجليزية ومدير مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، ويستضيف نخبة من خريجي برنامج سفينة شباب العالم من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذا البرنامج، والذين لهم جهود ومبادرات في المجالات الشبابية ومجالات التدريب التطوير، وهم عائشة فريد من مملكة البحرين وتعمل معلمة ومنسقة أنشطة ورعاية موهوبين ولها العديد من الأنشطة الأخرى في مجالات تطوير وتمكين الشباب، و مروة عمر جعرور من دولة الإمارات العربية المتحدة ومهتمة بنشاطات أصحاب الهمم من التحديات العقلية ومتطوعة في العديد من مجالات العمل التطوعي.وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها السلطنة والعالم أجمع للحد من انتشار جائحة (COVID-19)، فإن اللجنة تنظم هذه الفعالية عبر وسائل التواصل عن بعد، وذلك تسهيلا للتواصل وتبادل المعلومات والآراء في ظل الظروف الراهنة.

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