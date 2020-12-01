كومان يُقرر إراحة ميسي ضد فيرينتسفاروش في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي جم البلوجرانا، لن يشارك في مباراة فيرينتسفاروش الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان "هذا ليس بالأمر المعتاد، لكن في روزنامة الموسم الحالي، استراح ليو لمرتين، في كييف (ضد دينامو الأسبوع الماضي في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4-0 وضمن تأهله إلى دور الـ16)، وغداً (الأربعاء).

وتابع "لقد ضمنا التأهل، وهذا ما أثر على قراري بإعطاء فرصة للاعبين آخرين، وأيضاً لأن مباراة السبت (ضد قادش الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى في إسبانيا) مهمة لمسارنا في الدوري".

واختار كومان أن يريح أيضاً الحارس الألماني مارك أندريه تير-شتيغن، والمهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأضاف الهولندي الذي استلم زمام التدريب في برشلونة في آب/أغسطس الماضي أنه "في ما تبقى من الموسم، لن يتمكن (ميسي) من التنفس لأننا سنضطر للعب مباريات الدوري، الإسباني وكأس الملك".

وأوضح في ما يتعلق بمستوى "البرغوث" أنه "ربما واجه بعض الصعوبات في بداية الموسم، ولن يكون موسماً يسجل فيه 30 هدفاً (...) لكنه يعمل بشكل جيد، ويظل لاعباً مهماً وحاسماً للغاية في هجومنا".

وطالب المدرب الهولندي من القيمين على الـ"ليغا" سحب البطاقة الصفراء التي تلقاها ميسي (33 عاما) الأحد ضد أوساسونا حين خلع قميص برشلونة لإظهار قميص مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا مع "نيولز أولد بويز" تكريماً للاعب التاريخي الذي توفي الأربعاء الماضي عن 60 عاماً.

وقال كومان "هناك معايير تقول إن خلع قميصه يستحق بطاقة صفراء، لكن من ناحية أخرى، يعرف الجميع لماذا فعل ذلك، إنها لفتة مخصصة لمارادونا ويجب فهمها"، مضيفاً أن "القرار النهائي ليس قراري، ولكن لو كان كذلك فسأسحبها (البطاقة الصفراء)".