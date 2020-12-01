نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

ويعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين:

مباريات السبت 5-12-2020

- ضمك × الأهلي، عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- الأهلي × التعاون، عند الساعة 4:35 بتوقيت القاهرة، و5:35 بتوقيت مكة المكرمة.

- الفيصلي × العين، عند الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الأحد 6-12-2020

- القادسية × الشباب، عند الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، و5:25 بتوقيت مكة المكرمة.

- الوحدة × الاتحاد، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الإثنين 7-12-2020

- الفتح × أبها، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- الرائد × الهلال، عند الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة، و5:50 بتوقيت مكة المكرمة.

- النصر × الاتفاق، عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن هناك لقائين مؤجلين من الجولة السادسة، سيتم خوضهما يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من شهر ديسمبر المقبل، بين الهلال والفتح، والنصر أمام أبها، نظرا لمشاركة الزعيم والعالمي في نهائي كأس الملك، والذي انتهى بفوز الهلال باللقب.