أشرف قاسم: لاعبو الزمالك يتحملون مسئولية الهزيمة من الجيش والخروج من كأس مصر

كشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالقلعة البيضاء أن لاعبي الفريق يتحملون مسؤولية خسارة مباراة الطلائع في نصف نهائي كأس مصر، لاسيما وان الفريق لم يتمكن من الخروح من أثار هزيمة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي
وأضاف أن أداء الفريق لم يكن متوقعا في مباراة الطلائع مما تسبب في الخسارة.
وأوضح أن لجنة الكرة تناقش ملف تجديد عقود بعض اللاعبين في الفترة الحالية.
وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف.
يأتي هذا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والاهلي في النهائي.
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