حارس طلائع الجيش: الظروف خدمتنا أمام الزمالك وسنقاتل للفوز بكأس مصر

أكد محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، أن الظروف خدمت فريقه في إقصاء بيراميدز ثم الزمالك في كأس مصر، والتأهل للدور النهائي لأول مرة.

وقال بسام في تصريحات صحفية، إن فريقه يتدرب على مدار 20 يومًا، على خوض طريقة اللعب الحالية، التي اعتمد عليها في لقاء الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، وهو ما أدى لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1.

وأضاف "تحلينا بالإصرار والروح القتالية أمام فريق كبير بقيمة الزمالك، نحلم بتحقيق أول بطولة، التأهل للنهائي يزيدنا إصرارًا لحصد اللقب".

وأكد أن فريقه يتمنى بالطبع مواجهة الاتحاد السكندري وليس الأهلي، في اللقاء النهائي، السبت المقبل.

وتأهل طلائع الجيش لنهائي كأس مصر، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المثير 3-1 على الزمالك حامل اللقب، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في المربع الذهبي.

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.

وذهب الفريقان إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.

وأحرز عمرو مرعي الهدف الثالث في الدقيقة "112" من أحداث المباراة من خلال إستغلا ل الخطأ الدفاعي للاعبي الزمالك