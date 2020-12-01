وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد. وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال. يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرحة لاعبي طلائع الجيش عقب الوصول لنهائي كأس مصر لأول مرة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.