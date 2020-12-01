نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديات تنتظر لجنة الكرة الجديدة بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش جمهور الزمالك حالة من الترقب والانتظار بشكل مصير الأبيض، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري.

قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، تشكيل لجنة كرة لإدارة مهام الكرة داخل النادي الأبيض، حيث تكونت من أيمن يونس رئيسا، وتضم فى عضويتها عبد الحليم علي مديرًا للكرة، بالإضافة إلى أشرف قاسم مشرفًا على الكرة.

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز الملفات القوية التي تنتظر لجنة الكرة بنادي الزمالك، وإليكم التفاصيل:-

إستمرار جايمي باتشيكو

استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، بشكل نهائي على بقاء المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وترغب اللجنة برئاسة المستشار أحمد البكري، توفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى للفريق بالموسم الجديد، حيث رأت لجنة الكرة أن المدرب البرتغالي هوا الأنسب لتلك المرحلة.

صفقات الزمالك وملف التجديد

التحدي الأكبر لدى لجنة الكرة الجديدة بالزمالك، هوا إنهاء كافة صفقات الفريق الكروي الأول للموسم الكروي الجديد، حيث فتحت إدارة الأبيض السابقة خطوط تواصل مع الثنائي أمير عادل ونبيل عماد دونجا من أجل ضمهما للأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

كما يواجه مسؤولو لجنة الكرة تحديا من نوع خاص بشأن تجديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي حيث ينتهي تعاقده مع الأبيض في الصيف المقبل، وكذلك يوسف أوباما.