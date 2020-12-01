كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام نظيره اياكس امستردام، اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني.

وستقام المباراة بين ليفربول وأياكس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.