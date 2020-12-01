نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لقمة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقد تأهل بايرن ميونخ بشكل رسمي في الجولة الماضية بعد الفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بينما يحتاج الفريق الاسبانيه لتحقيق الفوز بتلك المواجهة من أجل المحافظة على آماله في التأهل.

ويأتي تشكيل بايرن ميونخ الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: نوبل.

خط الدفاع: سار، سولي، ألابا، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: مارتينيز، موسيالا، اري مبي.

خط الهجوم: دوجلاس كوستا، ليروى ساني، موتينج.

بينما كشف دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، على التشكيل الأساسي الذي سيدخل تلك المباراة، ويأتي كالآتي :-

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، هيرموسا.

خط الوسط: ساؤول نيجويز، كوكي، لورينتي.

خط الهجوم: كاراسكو، انخيل كوريرا، جواو فيليكس.