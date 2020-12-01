نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متعب: الأهلي يحتاج إلى مهاجم سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق إن النادي الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي قادر على التسجيل من أنصاف الفرص التي تتاح له في المباراة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بأن مستوى مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر على فترات وغير موفق والأهلي في حاجة إلى مهاجم جديد.

وتابع بأنه مع وجود مروان محسن وأحمد ياسر ريان فإن الفريق بحاجة شديدة إلى مهاجم.

وأشار إلى أنه حال تسجيل مروان محسن 3 أهداف "هاتريك" في الشوط الثاني من مباراته أمام الاتحاد السكندري فالأهلي يحتاج إلى مهاجم.

واختتم حديثه بأنه يجب رحيل جيرالدوا دا كوستا والتعاقد مع لاعب أجنبي أخر يكون مميز.