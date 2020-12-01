نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي ينافس الزمالك على نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسئولو الإسماعيلي للتعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي بعد استبعادة من قائمة المارد الأحمر الجديدة.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مبدئية مع صالح جمعة لمعرفة رأيه في الانتقال إلى صفوف الدراويش.

ودخل صالح جمعه دائرة اهتمام الزمالك وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة تحديد وجهته الجديدة بعد أن انتهت علاقته بالأهلي رسميا.

وشهدت العلاقة بين صالح جمعة والأجهزة الفنية التي توالت على تدريب الأهلي توترا شديدا بسبب خروجه من حسابات المشاركة وعلى الرغم من ذلك تمسك صالح جمعة بالاستمرار أملا في فك عقدة المشاركة لكن بدون جدوى خصوصا بعد أن أعطى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر للمسئولين باستبعاده من قائمة القلعة الحمراء.