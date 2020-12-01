نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن سبب خسارة مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بكأس مصر جاء بسبب عدم نجاح لاعبي الفريق في الخروج من آثار خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وهذا كان واضحا جدا عليهم.

وقال قاسم أن الأداء الذى ظهروا به فى مباراة الجيش لم يكن متوقعا فى ظل امتلاكهم قدرات فنية عالية.

وأضاف أن لجنة الكرة بالنادي ستعقد جلسه خلال الساعات القادمة لمناقشة عدد من الأمور الهامة التي تخص الفريق من بينها عقود تجديد اللاعيبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخسر الزمالك 1-3 أمام طلائع الجيش مساء اليوم بنصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.