نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة الغائبين عن برشلونة أمام فرنسفاروش المجري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تضم قائمة المدرب الهولندي رونالد كومان لمواجهة فرنسفاروش المجريالتي ستقام الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة التي يتصدرها البرسا كذلك حارس المرمى الألماني مارك تير شتيجن ولاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو بالإضافة إلى قراره بإراحة ميسي.

وكان الخبر السعيد وجود المدافع كليمو لونجليه الذي خرج من مباراة أوساسونا الاخيرة بالليجا وهو يعاني من مشكلات بدنية. بينما ضمت قائمة المصابين الذين سيغيبون عن المواجهة كل من جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، صامويل أومتيتي، سيرجي روبرتو وأنسو فاتي.