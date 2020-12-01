أسوان بعد انتقال مهاجمه لبيراميدز: لا نقف في وجه أي لاعب

أنها مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان رسميا إجراءات إنتقال اللاعب كريم الطيب مهاجم مواليد 99 من نادى أسوان إلى نادى بيراميدز ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .

ووقع كريم الطيب مهاجم الفريق علي عقود إنضمامه لصفوف فريق بيراميدز بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان ،والسيد خالد جمال عبد الناصر عضو مجلس الإدارة ،والسيدعمرو بسيونى مدير التعاقدات لبيراميدز .

وأكد مصطفي أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف علي فريق الكرة، أن النادي أدار ملف بيع لاعبي الفريق وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بخبرة كبيرة وبما يحقق مصلحة النادي.

وأوضح "أمين "، في تصريحات خاصة "لصدى البلد " أن بيع اللاعبين تم للحفاظ على حقوق نادى أسوان، حيث إن أكثر من لاعب كان سيصبح حرا فى يناير القادم.

وأشار "أمين" إلى أن النادي حقق الأفضل ماديا من عوائد البيع لنتمكن من سداد مستحقات الموسم الماضى وندفع مقدمات الموسم الجديد فالدورى الممتاز يفرض ذلك.

وأكد أن مجلس الإدارة أدار مفاوضات بيع اللاعبين طبقا للعروض الرسمية وتحلينا بالصبر والوضوح والااحترام فى علاقاتنا بالأندية الراغبة فى ضم لاعبينا.

وأضاف أن كل الأمور تمت بالتنسيق مع المدير الفنى، ومازال أمامنا وقت لضم تعاقدات جديدة خاصة مع مد مواعيد فترات القيد.

واختتم "أمين" تصريحه، قائلا: " إننا نسعى لتقديم موسما متميز لإرضاء الجمهور الأسوانى العاشق للفريق .

وكان قد أعلن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي الفترة الماضية عن التوصل لاتفاقية مشتركة مع نادي إنبي لتبادل اللاعبيين لتدعيم صفوف الفريقين بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .

وأكد مجدى سبالك، أن الاتفاقية تضمنت موافقة مسئولي نادي أسوان على بيع ثلاثة من لاعبي الفريق الأسوانى إلي فريق إنبي مقابل مبلغ مالي وهم : -إبراهيم القاضي -إبراهيم جلال -محمود نعيم وتضمنت أيضا موافقة نادي إنبي علي إعارة أربعة لاعبيين لأسوان .

وضم محمد رجب قلب دفاع إنبي لمواليد 99 ، وضم أحمد خالد لاعب وسط مهاجم للفريق البترولي ، وضم خالد بسيونى لاعب وسط مدافع لمواليد 99 ، وضم عمرو ناصر مهاجم 99 ،علي سبيل الإعارة .

وكان قد أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.

وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: سامى الشيشينى مدرب عام: أمير عبد العزيز مدرب: أحمد مصطفى بيبو مدرب: أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى: أحمد كمال مخطط أحمال: كابتن / سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى: دكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل: وليد عبد الغفار مدلك: محمد عبد الموجود مدلك: محمد رجب مدير إدارى: مصطفى الشرقاوى إدارى: محمود سمكة إدارى: فاروق زياد .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.