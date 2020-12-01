دوري أبطال أوروبا.. القائم ينقذ أياكس من هدف رائع بـ أسيست لـ محمد صلاح

مرت 20 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي على ملعب الآنفيلد بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تفوقا واضحا من جانب فريق الريدز، وامتلاك الكرة بنسبة استحواذ تتخطى الـ 60%.

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، قام لاعبو ليفربول بعمل جملة رائعة، ثم التمرير لمحمد صلاح الذي وضع الكرة على منطقة جزاء الفريق المنافس ليضعها جوتا في القائم الأيسر؛ وتضيع فرصة هدف حقيقية على فريق الريدز.

وشهدت الدقيقة الـ 13، إهدار انفراد تام للسنغالي ساديو ماني بعدما وصلته الكرة أمام المرمى وكان محمد صلاح بجانبه، إلا أنه رفض التمرير له وسقط على الأرض ليقطع مدافعو أياكس الكرة من أمامه.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول من المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق أياكس المركز الثاني بـ 8 نقاط.