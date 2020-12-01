قفشة يتصدر تويتر بعد تسجيله في شباك الاتحاد السكندري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_مجدي بعد احرازه هدف التعادل للنادي الأهلي في شباك الاتحاد السكندري قبل إحراز حمدي فتحي هدف التقدم

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏القاضية ممكن بتعليق الشوالي من غير ما يغلط في اسم محمد مجدي بيه أفشة" و "‏ما يفسده الميد تيرم يصلحه الاهلي وعمك محمد مجدي أفشه".

وقال آخرون: "‏اسمه الاسطورة محمد مجدي قفشة" و "‏هذا عالم محمد مجدي أفشة، ونحن فقط نعيش فيه".

وقد سجل الهدف حمدي فتحي فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عقب تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجهة اليسرى بعد تمريرة ن افشة لحسين الشحات الذي رفع عرضية ليسكنها حمدي براسة فى مرمى عماد السيد حارس الاتحاد .

فيما سجل الهدف محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 73 من زمن المباراة عقب تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء :

وبدأ اللقاء بانحصار اللعب بين لاعبي الفيرقين فى وسط الملعب إلى ان جاءات الدقيقة 14 من زمن المباراة فى هجمة للأهلي تنتهي بتمريرة من أفشة الى السولية أمام حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية بيسراه تصطدم بمروان محسن ثم يشتتها دفاع الاتحاد .

وفى الدقيقة 22 ، هجمة سريعة للأهلي وبينية من حسين الشحات لمروان محسن لكنه يهدرها بعد أن سددها أقوى من اللازم أعلى القائم لتخرج أعلى مرمى عماد السيد خارج الملعب.

وسجل الهدف رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة من هجمة من لمسة ولعبة تصل عند رزاق سيسيه يسدده بيمينه على يسار محمد الشناوي الى داخل الشباك

وينتظر فريق طلائع الجيش الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل ، عقب الفوز على الزمالك اليوم بنتيجة 3-1 وتحقيق مفاجأة كبيرة خلال الموسم الحالي.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري لخوض المواجهة التي ستقام اليوم ضمن منافسات كأس مصر.

وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.