شاختار يقسو على ريال مدريد بهدفين ويصعب موقفه في دوري أبطال أوروبا

نجح نادي شاختار الأوكراني في الفوز بثنائية نظيفة على فريق ريال مدريد الإسباني ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.
وشهد الشوط الأول ، امتلاك لواضح للاعبي شاختار الأوكراني للكرة ، كما شهد ضياع إنفراد من جانب البرازيلي تايسون لاعب الفريق الأوكراني .
على الجانب الأخر ، قام لاعبي ريال مدريد في اللعب في وسط ملعبهم على أمل خطف الكرة وتحويلها لهجمة مرتدة حيث جاءت كرة في الدقيقة 28 من جانب مودريتش بعد اقتطاعه للكرة في منتصف الملعب وارسالها للهجوم ولكن بنزيما فشل ترجمتها إلى هدف .
وفي الشوط الثاني ، استطاع دينتينهو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق سولومون في الدقيقة 82 من عمر المباراة .
وبدأ فريق ريال مدريد بتشكيل مكون من : .
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، أوديجارد.
خط الهجوم: أسنسيو، رودريجو، بنزيما.
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث ب7 نقاط بينما يحتل فريق شاختار المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضًا بفارق الأهداف من ترتيب المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا.
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