إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز.. ولم يتناسوا نهائي أفريقيا

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن نادي القلعة البيضاء لا يستحق الفوز أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يتجاوزوا الأحداث الماضية.
وفشل نادي الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر بعدما خسر أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي البطولة.
وقال "يوسف"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "نتمنى أن يكون مستوى اللاعبين أفضل من ذلك، وطريقة اللعب لم تكن منتظمة خلال اللقاء".
واختتم تصريحاته "اللاعبون لم تعرف تجاوز الظروف التي حدثت في النادي خلال الفترة الماضية، ونادي الزمالك لا يستحق الفوز بهذه المباراة".
تأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعدما تفوق على الزمالك، اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.
الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، ثم لحقه الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري مساء اليوم أيضًا في الدور قبل النهائي.
ونجح أحمد سمير، في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.
وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".
ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.
وودع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.
الجدير بالذكر أن المباراة النهائية لكأس مصر ستقام يوم السبت القادم، في ملعب يحدده اتحاد الكرة المصري في وقت لاحق.
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