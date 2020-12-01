كهربا يتصدر تريند تويتر بسبب أفشة.. شاهد

تصدر محمود كهربا لاعب النادى الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تسجيل النادى الاهلى هدف التعادل امام نادى الاتحاد السكندرى باقدام محمد مجدى افشة .

الامر الذى اثار دهشة الجماهير هو عندما وقف كهربا على خط الملعب للنزول سجل محمد مجدى افشة وهذة اللقطة التى تشبة هدف افشة فى مرمى الزمالك فى نهائى دورى الابطال .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

- ‏ايه العلاقه بين لحظه تبديل كهربا و ان الأهلي يجيب جول .

- ‏ما نخلي كهربا يقف تغيير علي الخط عشان الاهداف تيجي .

- ‏قفشة كل ما يشوف كهربا علي الخط يجيب جول يرجعه الدكة تاني.

- ‏كهربا وشه خلو ع قفشه كل ما يجي ينزل تبديل و يقف ع الخط قفشه يجيب جول .. ياريت يفضل واقف ع الخط كدا.

- ‏كهربا كل ما ييجي ينزل افشة يضرب القاضية ممكن.

- ‏‎جون قفشه بيثبت كفاءه كهربا والدليل انه كل ما يجي يدخل الملعب بنجيب جون. شكرا كهروب

- ‏كهربا ده وش خير والله كل ما يجي ينزل وهو ع الخط لسا بنجيب جول.

- ‏كهربا ده جميل لما نعوز نجيب جول نوقفه علي الخط .

- ‏حلو اوي تعويذة وقوف كهربا ع الخط قبل ما يتبدل اللي كل مرة بجون دي

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني أمام منافسه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى تقام بينهما على استاد السويس فى إطار نصف نهائي كأس مصر.

سجل الهدف حمدي فتحي، الهدف في الدقيقة 89 من زمن المباراة؛ عقب تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجهة اليسرى بعد تمريرة من أفشة لـ حسين الشحات الذي رفع كرة عرضية ليسكنها حمدي برأسية فى مرمى عماد السيد حارس الاتحاد.

وسجل الهدف الأول محمد مجدي أفشة، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة؛ عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ اللقاء بانحصار اللعب بين لاعبي الفريقين فى وسط الملعب إلى أن شهدت الدقيقة 14 من زمن المباراة فى هجمة للأهلي تنتهي بتمريرة من أفشة إلى السولية أمام حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية بيسراه تصطدم بمروان محسن ثم يشتتها دفاع الاتحاد.

وفى الدقيقة 22، هجمة سريعة للأهلي وبينية من حسين الشحات لمروان محسن لكنه أهدرها بعد أن سددها أقوى من اللازم أعلى القائم لتخرج أعلى مرمى عماد السيد خارج الملعب.

وسجل الهدف رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة من هجمة من لمسة ولعبة تصل عند رزاق سيسيه يسدده بيمينه على يسار محمد الشناوي الى داخل الشباك.