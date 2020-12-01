شارك طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة مع فريقه الجديد أمام الاتحاد السكندري في المباراة الجارية بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري قد انتهى بتقدم زعيم الثغر بهدفٍ وحيد سجله الإيفواري رزاق سيسيه.
ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني باللاعب طاهر محمد طاهر المنضم حديثًا من المقاولون العرب ليسجل ظهوره الأول مع الفريق أمام الاتحاد.
ونزل طاهر محمد طاهر على حساب الأنجولي جيرالدو، كما شارك صلاح محسن بدلًا من مروان محسن.
يذكر أن الفائز من الأهلي أو الاتحاد سيتأهل لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري لخوض المواجهة التي ستقام اليوم ضمن منافسات كأس مصر.
وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.
تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري
حارس المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات
خط الهجوم: مروان محسن
يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من رامي ربيعة - علي لطفي - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - بدر بانون - صلاح محسن - محمود كهربا.
يذكر أن الأهلي تٌوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الزمالك ونجح في حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاهر محمد طاهر يشارك لأول مرة مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.