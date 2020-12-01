طاهر محمد طاهر يشارك لأول مرة مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري

شارك طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة مع فريقه الجديد أمام الاتحاد السكندري في المباراة الجارية بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري قد انتهى بتقدم زعيم الثغر بهدفٍ وحيد سجله الإيفواري رزاق سيسيه.

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني باللاعب طاهر محمد طاهر المنضم حديثًا من المقاولون العرب ليسجل ظهوره الأول مع الفريق أمام الاتحاد.

ونزل طاهر محمد طاهر على حساب الأنجولي جيرالدو، كما شارك صلاح محسن بدلًا من مروان محسن.

يذكر أن الفائز من الأهلي أو الاتحاد سيتأهل لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.