وفاة لاعب منتخب مصر وبتروجيت السابق إثر أزمة قلبية في الملعب

توفي منذ قليل "محمد الفكهاني" لاعب نادي بتروجيت وإتحاد الشرطة المعتزل، أبن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، اثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض اصدقائه.

وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين، توفي إثر توقف عضلة القلب اثناء استعداده للعب الكرة مع اصدقاؤه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ انفاسه الأخيرة اثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.

وأضاف رئيس نادي الشبان المسلمين، أن "الفكهاني" بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجيت وإتحاد الشرطة، وأنهي مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لانشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.

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عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اجتماعا تنسيقا بأعضاء اللجنة المحلية للتغذية المدرسية ، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ، والدكتور حسن سليمان مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ، والدكتور ربيع محمد مدير الخدمات التربوية والأستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية و ياسر طلعت مدير إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم

حيث أشارت وكيل الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بشان المتابعة المستمرة لخطة العمل والآليات المقرر اتباعها مع بدء تسليم الوجبات بالمدارس ، مشيرة إلى تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بأهمية التنسيق التام والتواصل المستمر فيما يخص إعداد الوجبات وتوزيعها على الطلاب ، منوهة أنه تم تخصيص 41 مليون جنيه للتغذية المدرسية والتي تشمل وجبات جافة ومطهية لطلاب مدارس التربية الخاصة والرياضية والمرحلةا لابتدائية ورياض الأطفال والمدارس الفنية العسكرية .

وقد تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على تحديد مهام وتكليفات كل عضو من أعضاء اللجنة ، حيث تقوم مديرية الصحة بمتابعة عملية إعداد الوجبات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المصانع ، فيما تقوم مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على أعمال الموردين للوجبات ، في حين يشارك التأمين الصحي من خلال الزائرات الصحيات في لجان الاستلام والتوزيع داخل المدارس، وذلك من خلال الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا.