نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر الإسباني مهدد بالإلغاء في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود شكوك حول إقامة كأس السوبر الإسباني لعام 2021 في المملكة العربية السعودية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأشارت إذاعة كوبي الإسبانية إلى أن السعودية تمنع عودة الجماهير الى الملاعب بسبب فيروس كورونا لذلك هناك شكوك حول إقامة السوبر الإسباني هناك.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن الإتحاد الإسباني لكرة القدم ينوي إقامة البطولة في إسبانيا علماً بأن ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد هم الأندية التي ستخوض بطولة السوبر الإسباني.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن النصف النهائي الأول سيقام يوم الأربعاء 13 يناير 2021 في حين سيقام النصف النهائي الثاني يوم الخميس 14 يناير على أن يكون النهائي يوم الأحد 17 يناير.