الرياضة

ريال مدريد يسقط أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على ضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة  مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم البرازيلي برونو دنتينيو بهدف لشاختار في الدقيقة 57 ثم أضاف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد شاختار إلى سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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