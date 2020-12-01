كشف الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أياكس الهولندي في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويغيب البرازيلي "أليسون بيكر"، حارس مرمى ليفربول، عن تشكيل فريقه بسبب الإصابة. ويقود محمد صلاح، تشكيل ليفربول الذي جاء كالآتي: في حراسة المرمى: كيليير خط الدفاع: نيكو ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون خط الوسط: جيني فينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتس جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا ويحتل ليفربول المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل أياكس المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود، وفوز ليفربول يعني تأهله لدور الـ 16.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.