سالزبورج يفوز على لوكوموتيف 3-1 في دوري أبطال أوروبا

فاز سالزبورج النمساوي على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بيريشا التسجيل لنادي سالزبورج النمساوي في الدقيقة 28 قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق النمساوي بهدفين دون مقابل.

وفي الدقيقة 79، أحرز ميرناتشوك الهدف الأول للوكوموتيف موسكو من ضربة جزاء، لكن أدييمي أحرز الهدف الثالث لسالزبورج في الدقيقة 81، ليحقق لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سالزبورج النمساوي للنقطة الرابعة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط في المركز الرابع.

كد لوثار ماثيوس أسطورة المنتخب الألماني ان البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام. وقال ماثيوس في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية :"‏يجب أن يحصل ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم. وأضاف :"خصومه ميسي ورونالدو ونيمار ومبابي لاعبون رائعون لكن ليفا هو اللاعب الأكثر تكاملًا وهو الذي فاز بـ الألقاب" وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ هذا العام ببطولات الدوري الالماني وكاس المانيا وسوبر المانيا و دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفيا" قائمة المرشحين للتواجد ضمن التشكيل المثالي في أوروبا عن عام 2020. وشهدت قائمة المرشحين للتواجد ضمن التشكيلة المثالية في أوروبا لعام 2020، تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وينافس محمد صلاح في خط الهجوم كلا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا وهاري كين إيرلينج هالاند وروبرت ليفندوفسكي وسيرجي جنابري وساديو ماني وتشيرو إيموبيلي وجواو فيليكس ولوكاكو. في سياق آخر يستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أياكس أمسترادم، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل. كان فريق ليفربول خسر بثنائية نظيفة، أمام أتلاننا الإيطالي، الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سقط في فخ التعادل أمام برايتون1 - 1، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي. وشهدت مباراة ليفربول وبرايتون أزمة بين صلاح ويورجن كلوب حيث انفعل "مو" لحظة تغييره بـ ساديو ماني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، كما تجاهل مصافحة يورجن كلوب، الذي كان قريبا منه للغاية وقت خروجه. ورفض كلوب تصدير أي مشكلة في وسائل الإعلام، عقب مباراة برايتون، وقلل شعور مهاجمه محمد صلاح بالغضب بعد استبداله في الشوط الثاني من لقاء الفريق أمام برايتون. وقال كلوب عقب المباراة: "إذا كان مو يبتسم وهو يغادر الملعب، فحينها يكون هناك أمر غير صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب ذلك، لكن هكذا هو الأمر". في المقابل يطمح فريق أيأكس في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لخطف الصدارة، وتعزيز فرصه في حجز بطأقة التأهل إلى دور الـ 16. وتفوق ليفربول على أياكس أمستردام بهدف دون رد، في مباراة الذهاب. والتقى فريق ليفربول مع أياكس في 3 مباريات سابقة بدوري أبطال أوروبا، فاز ليفربول في مباراة ، وخسر مباراة، وتعادل في لقاء أيضا. ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأياكس بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أياكس الهولندي ثانيا بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلانتا الإيطالي صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل ميتييلاند الدنماركي جدول الترتيب بدون نقاط.

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