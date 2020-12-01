عمرو أديب بعد فوز الأهلى على الاتحاد: ممكن يفقد نص البطولات اللى أخدها فى هذه الحالة

علق الاعلامى عمرو اديب على مبارة النادى الاهلى والاتحاد فى نصف نهائى كاس مصر التى انتهت بفور النادى الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ونشر عمرو اديب تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب " ‏اظن لو كانوا خلوا وقت المباراه ٨٠ دقيقه من اول ما اخترعوها كان الاهلى ممكن يفقد نص البطولات اللى اخدها فى تاريخه. حكمتك يا رب ".

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وتأهل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى نهائي كأس مصر ، عقب الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس فى إطار نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش فى نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل ، عقب تغلبه على منافسه الزمالك بنتيجة 3-1 ، قبل قليل .

افتتح التسجيل للاتحاد رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل للاهلي افشة فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعدها أضاف للاهلي الهدف الثاني حمدي فتحي فى الدقية 89 من زمن اللقاء.

ملخص المباراة

بدأ اللقاء بانحصار اللعب بين لاعبي الفيرقين فى وسط الملعب إلى ان جاءات الدقيقة 14 من زمن المباراة فى هجمة للأهلي تنتهي بتمريرة من أفشة الى السولية أمام حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية بيسراه تصطدم بمروان محسن ثم يشتتها دفاع الاتحاد .

وفى الدقيقة 22 ، هجمة سريعة للأهلي وبينية من حسين الشحات لمروان محسن لكنه يهدرها بعد أن سددها أقوى من اللازم أعلى القائم لتخرج أعلى مرمى عماد السيد خارج الملعب.

وسجل الهدف رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة من هجمة من لمسة ولعبة تصل عند رزاق سيسيه يسدده بيمينه على يسار محمد الشناوي الى داخل الشباك لينتهى الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف .

الشوط الثاني

دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني باللاعب طاهر محمد طاهر المنضم حديثًا من المقاولون العرب ليسجل ظهوره الأول مع الفريق أمام الاتحاد.

وسجل أفشة هدف التعادل في الدقيقة 73، بعدما قابل تمريرة علي معلول بتسديدة قوية سكنت شباك عماد السيد حارس مرمى الاتحاد.

وواصل أفشة تسديداته القوية، بعدما أحرز هدف الفوز في لقاء فريقه أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف حمدي فتحي فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عقب تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجهة اليسرى بعد تمريرة ن افشة لحسين الشحات الذي رفع عرضية ليسكنها حمدي براسة فى مرمى عماد السيد حارس الاتحاد .