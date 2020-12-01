نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل لنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه اليوم الثلاثاء على الاتحاد السكندري 2-1 والتأهل لنهائي كأس مصر.

وأضف عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة لأننا واجهنا فريقا منظما ويقدم عمل تكتيكي مميز للغاية".

وتابع :"جميع المباريات التي نخوضها أمام الفرق التي يقودها حسام حسن فنيًا تحتاج إلى الجهد البدني".

وواصل :"الفوز هام للغاية في مباراة اليوم ونحارب على بطولة الكأس التي نرغب في التتويج بها بعد غياب طويل عن النادي".

وأشار :"سيطرنا في الشوط الثاني على مجريات والفوز تأخر نوعا ما لكن في النهاية تحقق ونجحنا في الصعود للنهائي".

وأوضح :"من الطبيعي أن يتراجع المجهود البدني للفريق بعد الفوز بلقب إفريقيا، الهدف الذي دخل في مرمانا".

وأردف :"التغييرات كانت جيدة وأثرت بشكل إيجابي على الفريق وعدنا إلى المباراة بشكل مميز".

وأشار :"كابتن محمود الخطيب حذرنا من التراخي في مباراة اليوم وطالبنا بالتركيز في المباراة، والحمد لله على المكسب".

واختتم حديثه :"شخصية لاعبي الأهلي كبيرة جدا وحققنا الأهم من المباراة وهو الوصول للنهائي".