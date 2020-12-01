نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التأهل لنهائي الكأس.. الأهلي راحة من التدريبات غدًات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الأربعاء وذلك عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف والتأهل لنهائي البطولة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد غد الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لنهائي بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد.