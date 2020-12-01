نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم عنصر مفاجئ ضمن جهازه الفني خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، وطلب ضم خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن جهازه الإداري.

وأكد المصدر، أن بيبو منح موسيماني وعدًا خاصًا بدراسة الأمر مع لجنة التخطيط ولجنة الكرة، وفي حال وجود فرصة لضمه سيعمل على ذلك.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي بطولة كأس مصر، ليتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية، ويضرب موعدًا مع فريق طلائع الجيش.