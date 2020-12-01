الأهلي ينهي الميركاتو الصيفي دون ضم صفقات جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو النادي الأهلي، موسم الميركاتو الصيفي الجاري داخل مصر دون التعاقد مع صفقات جديدة بعد ضم المدافع الدولي المغربي بدر بانون.

إنتهاء ميركاتو الأهلي بعد ضم بدر بانون

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، رفضوا فكرة ضم أي صفقات جديدة خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

وتعاقد مسؤولو النادي الأهلي، مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم: المغربي بدر بانون قادمًا من الرجاء المغربي، وطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، وأحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة، وأحمد حمدي عبدالقادر قادمًا من الدوري التشيكي، حيث تمت إعارته إلى سموحة السكندري.

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا عودة 5 لاعبين بعد انتهاء فترة إعارتهم، وهم: ناصر ماهر ومحمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.