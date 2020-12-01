نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل: سنذهب لملعب أولد ترافورد من أجل الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فريقه سيواجه واحداً من أكبر التحديات في كرة القدم في سعيه للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة مهمة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

ويحتل سان جيرمان وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي المركز الثاني في المجموعة بست نقاط متأخراً بثلاث نقاط عن يونايتد ومتفوقا بأفضلية المواجهات المباشرة مع رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يواجه اسطنبول باشاك شهر.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "سنذهب لملعب أولد ترافورد للفوز وليس فقط لتحقيق نتيجة إيجابية وسيكون الفوز هنا من أكبر التحديات في اللعبة".

وحصل سان جيرمان على نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ووقف الحظ إلى جواره في الفوز 1-صفر على لايبزيج في ملعب بارك دي برينس الأسبوع الماضي.

بينما فاز يونايتد بآخر أربع مباريات لعبها في كل المسابقات وسجل 11 هدفاً.

وقال توخيل "غدا وبناء على نتيجة مباراة لايبزيغ على ملعب إسطنبول قد تكون مواجهة سان جيرمان مباراة نهائية.

"يجب أن نستعد لمعركة كبيرة".

ويبدو أن مخاوف سان جيرمان بشأن الإصابات تبددت تقريباً، حيث يغيب فقط الظهيران تيلو كيهرر وخوان بيرنات وثنائي الوسط بابلو سارابيا ويوليان دراكسلر عن موقعة أولد ترافورد.

ويأمل توخيل أيضا أن يستعيد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا لمسته التهديفية في دوري الأبطال بعد أن أخفق في هز الشباك في آخر ثماني مباريات لعبها في المسابقة وهو سجل يعود إلى ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال توخيل "سمعت بهذه الاحصائية قبل ساعة واندهشت حقاً".

وأضاف المدرب الألماني "ربما يكون هذا السبب في الموقف الذي نحن فيه الآن لكني أعرف قدرات وشخصية وخبرة كيليان التي ستمكنه من التسجيل مجددا (في دوري الأبطال)".

وقال لاعب الوسط ماركو فيراتي العائد مؤخراً من الإصابة إنه لا يوجد أي مساحة للأخطاء أمام يونايتد.

وقال في المؤتمر الصحفي "يجب أن نكون في أفضل حالاتنا فردياً وجماعياً للحصول على النقاط الثلاث.

"المنافس سريع وقوي بدنياً ويجب أن نركز على أنفسنا".