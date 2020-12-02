إنتر يفوز على بوروسيا مونشجلادباخ ويشعل الصراع في المجموعة الثانية من دوري الأبطال

حقق فريق إنتر الإيطالي انتصارًا صعبًا على حساب نظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتخ ماتيو دارميان التسجيل لـ إنتر في الدقيقة السابعة عشرة، قبل أن يعادل الحسن بيلا النتيجة للفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني لـ إنتر في الدقيقة 64، قبل أن يعود ليزيد الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 76، أحرز الحسن بيلا الهدف الثاني لـ بروسيا مونشجلادباخ، وأحرز هدفًا آخر في الدقيقة 83، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار، لتنتهي المباراة بفوز إنتر بثلاثية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة الخامسة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بروسيا عند 8 نقاط في صدارة المجموعة.