بايرن ميونخ يتعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
"جواو فيليكس"، أحرز الهدف الأول لـ أتلتيكو في الدقيقة 26؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ماركوس لورينتي.
وفي الدقيقة 86، تحصل بايرن ميونخ على ضربة جزاء بعد تعرض لاعبه جروتسكا لعركلة، ليتولى توماس مولر تنفيذها بنجاح، معلنًا عن هدف التعادل لفريقه.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة الثالثة عشرة في صدارة ترتيب المجموعة، ورصيد أتلتيكو مدريد للنقطة السادسة في المركز الثاني.
وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وضم تشكيل بايرن ميونخ:
في حراسة المرمى: نوبيل
خط الدفاع: سار - زوله - مبي - هيرنانديز
خط الوسط: ألابا - خافي مارتينيز - موسيالا
خط الهجوم: ليروي ساني - دوجلاس كوستا - تشوبو موتينج
أما تشكيل أتلتيكو مدريد فجاء كالآتي كما أعلنه الأرجنتيني دييجو سيميوني:
في حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: كيفين تريبير - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو
خط الوسط: لورينتي - نيجيز - كوكي - كاراسكو
خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا
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