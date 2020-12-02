رسميا.. الأهلي يلاقي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه طلائع الجيش، في مباراة كأس السوبر المصري لهذا الموسم، بعد تأهل الثنائي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

الأهلي تأهل إلى كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، فيما تخطى طلائع الجيش فريق الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي فريق طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر.

ووفقا للائحة اتحاد الكرة المصري، فإن الأهلي سيواجه طلائع الجيش أيضًا للمنافسة على كأس السوبر المصري هذا الموسم، حال فوزه بكأس مصر أو خسارته المسابقة أيضًا.

وإذا فاز الأهلي بلقب الكأس سيكون هو الفريق المتوج بالدوري والكأس هذا الموسم، واللائحة في هذه الحالة تنص على أن يواجه وصيف الكأس وهو طلائع الجيش في كأس السوبر المصري، مثلما حدث في عام 2017 بمباراة الأهلي والمصري.

وفي حال خسر الأهلي لقب الكأس لصالح طلائع الجيش، فإن مباراة السوبر المصري ستقام بين الأهلي وطلائع الجيش، بالوضع الطبيعي بطل الدوري الأهلي مع بطل الكأس طلائع الجيش.