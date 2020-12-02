سيد عبد الحفيظ: لم نستطع إيقاف احتفالات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهل الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.
وتفوق الأهلي على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.
وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الـ45 دقيقة الأولى لم ندخل في المباراة نهائيًا وكان مستوانا متواضعًا، وهذا وضع طبيعي في العالم بعد فوزنا ببطولة كبيرة بحجم دوري الأبطال والفاصل الزمني بين البطولتين قليل".
وأضاف: "الاتحاد السكندري فريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ومدير فني يحمسهم بشكل عالي والتحامات بشكل قوى، تأخرنا بهدف وكان مجرد إنذار، ومباريات الكؤوس في العالم كلها يكون بها مفاجآت ولا يوجد فيها ثوابات معينة".
وتابع: "حتى يوم الأحد، لم نستطع أن نوقف الاحتفالات بسبب حجم بطولة مثل دوري أبطال إفريقيا، وأمام فريق كبير بحجم الزمالك".
وتابع: "تحدثت مع اللاعبين والخطيب وموسيماني ومحمد الشناوي وأيمن اشرف أن 3 ايام أخرى ويكون معنا بطولة غائبة منذ فترة، وهي كأس مصر".
وعن مواجهة طلائع الجيش في نهائي الكأس، أوضح: "الجيش سيدخل بمعنويات كبيرة جدًا النهائي،فهو استطاع أن يخرج ثاني وثالث الدوري من بطولة الكأس الزمالك وبيراميدز، وهو فريق لا يستهان به".
وعن ملعب مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، قال: "لا يوجد لدينا شىء رسمي حتى الآن بشأن الملعب، معلوماتي في هذا الموضوع سيكون هناك اجتماع للكاف يوم 10 المقبل لتحديد الملعب".
وأتم: "لكي ندخل الموسم المقبل يجب أن يكون هناك تدعيمات قوية للموسم الجديد، لأنه سيكون أشرس وأقوى من الماضي".
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري (2-1) في نصف النهائي على استاد السويس.
الاتحاد تقدم بهدف سيسيه قبل أن يتعادل أفشة، ويضيف حمدي فتحي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ليرسل فريقه إلى النهائي.
ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل بحثًا عن لقبه رقم 37 في تاريخه بالمسابقة، بينما يحلم منافسه باللقب الأول.
ونجح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالزمالك حامل اللقب والتغلب عليه (3-1) ليمنع إقامة مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في النهائي.
ملخص المباراة
بدأ الأهلي المباراة بهجوم مبكر بحثًا عن هدف، وكاد أن يشكل خطورة في الدقيقة السادسة بهجمة سريعة انتهت بخطأ لصالحه ضد حسين الشحات، ليتصدى علي معلول للتنفيذ ويرسل الكرة إلى منطقة الجزاء الخضراء، لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس.
وأهدر مروان محسن أخطر فرص فريقه في الدقيقة 22 بعد تمريرة خلف الدفاع من حسين الشحات لينفرد مهاجم الأهلي قبل أن يطيح بالكرة بعيدًا عن المرمى باتجاه السماء.
وفي أول هجمة خطيرة للاتحاد تسلم رزاق سيسيه كرة خلف دفاع الأهلي لينفرد تمامًا في الدقيقة 36 ليتقدم لفريقه.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 60 قبل أن تؤكد تقنية الفيديو عدم صحة قراره ليتم احتساب ضربة حرة خطيرة للاتحاد على حدود منطقة الجزاء انتهت بتسديدة فوق العارضة.
وفي الدقيقة 73 مرر علي معلول كرة ثابتة إلى محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء ليرسل قذيفة مدوية عانقت شباك الاتحاد السكندري لتعلن عن تعادل الأحمر.
وفي الدقيقة 89 قتل حمدي فتحي المباراة باستقبال عرضية رائعة من حسين الشحات حولها برأسية إلى الشباك ليعلن فوز الأحمر والوصول إلى النهائي.
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