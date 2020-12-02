نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - وكيل فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مهند عون وكيل ساسي علي الاخبار المنتشرة علي رحيل لاعب خط وسط الابيض فرجاني عن الزمالك خلال الفترة القادمة.

وقال مهند وكيل ساسي لموقع "الفجر الرياضي" :" أن كل الأخبار المنتشرة بشأن رحيل فرجاني ساسي ليست صحيحة وعار تماماً من الصحة".

وتطرق للحديث عن تجديد عقد:" ساسي ليس لديه مانع في تجديد عقده بنفس المبلغ الذي اتفق عليه مع أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك".

وأتم تصريحاته:" فرجاني لم يخرج منه أي تصريحات ولم يتحدث مع أحد بشأن رحيله أو بقائه".

وأعلنت منذ أيام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب المخالفات وتحويله للتحقيق.

يذكر أن الزمالك ودع بطولة كاس مصر من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجه ثلاث أهداف مقابل هدف.