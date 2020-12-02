نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة الساحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النادي الأهلي رفع عرضه لضم الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم صن داونز، خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الأهلي رفع عرضه لضم سيرينو، من 2 مليون إلى 2.5 مليون دولار.

وشهدت الفترة الماضية، محاولات من جانب إدارة صن داونز لإبرام بعض الصفقات من النادى الأهلى، حيث جرت مفاوضات قوية لضم الثلاثى أيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة.

ورفض النادى الأهلى جميع محاولات إدارة صن داونز، وتمسك باستمرار الثلاثى ضمن صفوفه بالموسم الجديد، بحجة رفض اللاعبين الانتقال للفريق الجنوب إفريقى وتمسكهم بالتواجد فى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تكشف الساعات المقبلة عن مصير صفقة سيرينو، وموقف صن داونز النهائى من انتقال اللاعب للأهلى.