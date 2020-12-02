ليفربول يحسم تأهله إلى دور الـ16
حسم ليفربول الإنجليزي تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا على أياكس الهولندي وتغلب عليه 1 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات.
ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد أياكس عند سبع نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.
ورفع أتالانتا الإيطالي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بعدما أفلت من الهزيمة على ملعبه أمام ميتييلاند الدنماركي وتعادل معه 1 - 1 في المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها.
وستحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بعد الجولة السادسة الأخيرة، التي تشهد لقاء أياكس مع أتالانتا وليفربول مع ميتييلاند، صاحب المركز الأخير برصيد نقط واحدة، والذي كان قد خرج بالفعل من إطار المنافسة على التأهل.
وحسم ليفربول مباراته أمام أياكس بهدف وحيد سجله كورتيس جونز في الدقيقة 58 .
أما أتالانتا، فقد أدرك التعادل بهدف سجله كريستيان روميرو في الدقيقة 79، بعد أن تقدم ميتييلاند بهدف للاعب ألكسندر سكولز في الدقيقة 13 .
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