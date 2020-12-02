إصابة أحمد فتحي بـ فيروس كورونا

أصيب أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق بفيروس كورونا.

وأعلن أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، إصابة "فتحي" بـ كورونا منذ قليل، من خلال برنامجه "أوضة اللبس"، الذي يقدّمه على قناة النهار.

وكانت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، أعلنت مؤخرًا إصابتها مُجددًا بـ فيروس كورونا المستجد، عقب شفائها منه منذ عدة أشهر؛ إذ أُصيبت به وبناتها الصغار من قبل.

ونشرت "نورا" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة نتيجة تحاليلها التي أكدت إيجابية المسحة الخاصة بها للفيروس المستجد، معلقة: "إيه يا كورونا مواراكيش غيري ولا إيه؟"، ما أثار العديد من التساؤلات، حول احتمالية إصابة متعافي كورونا مجددًا بالفيروس، رغم الشفاء منه.

وكان نجوم الرياضة أعلنوا دعمهم للاعب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أصيبت عائلته في المرة الأولى بالفيروس، وكتب عبدالله السعيد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ألف سلامة على زوجة وبنات أحمد فتحي.. ربنا يشفيهم ويعافيهم".

كما علق وليد سليمان على إصابة أسرة أحمد فتحي وكتب: "أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم بالشفاء العاجل وربنا يرفع البلاء عن الجميع".

وعلّق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج الفارس الأبيض من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمس أمام طلائع الجيش. الزمالك خسر من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر. وقال "ميدو" خلال تصريحات لقناة "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "الزمالك يخرج من بطولتين في 4 أيام دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، لقاء الزمالك مباراة مؤلمة للمشاهدة لأي زملكاوي، المشكلة في الزمالك أكبر من الكرة". وتابع: "المشكلة الحقيقية التي تواجه الزمالك، أن اللاعبين معظمهم يشعرون بعدم الأمان بسبب الظروف الأخيرة ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة النادي". وأكمل: "يوجد لاعبون داخل غرفة ملابس للزمالك (لازم يتعملوا الأدب)، عندما يكون هناك لاعب يأتي قبل مباراة هامة بـ48 ساعة ويأتي بوكيله ويطالب بالرحيل وعقده متبقي فيه موسمين، هذا شيء غير جيد". وأتم: "أشرف بن شرقي لاعب مهم جدًا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك وكان يطالب بالرحيل وهذا كلام غير مقبول. وأضاف: "اللاعبون فئات داخل الزمالك، بعضهم حصلوا على وعد من أمير مرتضى ورئيس النادي بأن عقودهم ستعدل، هم 5 أو 6 لاعبين مهمين جدًا في الفريق، لديهم تأكد كبير جدًا أن اللجنة المؤقتة لن تعدل عقودهم وهذا أدى إلى مشكلة كبيرة داخل غرفة الملابس في الزمالك". وأردف: "الزمالك يمتلك لاعبين أساسيين ومميزين عقودهم أقل من آخرين، على سبيل المثال حراسة المرمى في الزمالك الحارس الثالث محمد عواد عقده 11 مليون جنيه، والحارس الأساسي (أبو جبل) عقده 3.5 مليون جنيه، وجنش الحارس الثاني عقده 2.5 مليون جنيه". واختتم: "كانت هناك وعود بتعديل العقود كانت مثل (الحقن المسكنة) وكان اللاعبون يعيشون عليها في الفترة الماضية وكانوا يحققون المكسب". علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج الفارس الأبيض من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمس أمام طلائع الجيش. الزمالك خسر من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر. وقال ميدو خلال تصريحات لقناة "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "الزمالك يخرج من بطولتين في 4 أيام دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، لقاء الزمالك مباراة مؤلمة للمشاهدة لأي زملكاوي، المشكلة في الزمالك أكبر من الكرة". وتابع: "المشكلة الحقيقية التي تواجه الزمالك، أن اللاعبين معظمهم يشعرون بعدم الأمان بسبب الظروف الأخيرة ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة النادي". وأكمل: "يوجد لاعبون داخل غرفة ملابس للزمالك (لازم يتعملوا الأدب)، عندما يكون هناك لاعب يأتي قبل مباراة هامة بـ48 ساعة ويأتي بوكيله ويطالب بالرحيل وعقده متبقي فيه موسمين، هذا شيء غير جيد". وأتم: "أشرف بن شرقي لاعب مهم جدًا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك وكان يطالب بالرحيل وهذا كلام غير مقبول. وأضاف: "اللاعبون فئات داخل الزمالك، بعضهم حصلوا على وعد من أمير مرتضى ورئيس النادي بأن عقودهم ستعدل، هم 5 أو 6 لاعبين مهمين جدًا في الفريق، لديهم تأكد كبير جدًا أن اللجنة المؤقتة لن تعدل عقودهم وهذا أدى إلى مشكلة كبيرة داخل غرفة الملابس في الزمالك". وأردف: "الزمالك يمتلك لاعبين أساسيين ومميزين عقودهم أقل من آخرين، على سبيل المثال حراسة المرمى في الزمالك الحارس الثالث محمد عواد عقده 11 مليون جنيه، والحارس الأساسي (أبو جبل) عقده 3.5 مليون جنيه، وجنش الحارس الثاني عقده 2.5 مليون جنيه". واختتم: "كانت هناك وعود بتعديل العقود كانت مثل (الحقن المسكنة) وكان اللاعبون يعيشون عليها في الفترة الماضية وكانوا يحققون المكسب".

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