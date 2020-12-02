أبطال أوروبا | مارسيليا يفوز على أولمبياكوس 2-1.. وأتلانتا يتعادل مع ميدتييلاند إيجابياً بهدف

انتهت مباريات الجولة الخامسة من اليوم الأول بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز فريق مارسيليا على اولمبياكوس 2 /1 ، بينما تعادل فريق أتلانتا الإيطالي 1-1 مع فريق ميدتيلاند .

وجاءت أهداف مباراة مارسيليا الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني عن طريق ديمتري باييه لصالح مارسيليا في الدقائق 55 ، 75 ، بينما احرز محمد ماضي كمارا هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 32.

وبالنسبة لمباراة أتلانتا الإيطالي وميدتييلاند فجاءت الأهداف عن طريق شولز لصالح ميدتييلاند في الدقيقة 13، بينما جاء هدف أتلانتا عن طريق روميرو في الدقيقة 79 .

وبهذه النتائج، يحتل فريقا أولمبياكوس ومارسيليا المركز الثالث والرابع من المجموعة الثالثة بنفس الرصيد 3 نقاط لكل منهما ، بينما يحتل فريق أتلانتا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ، ويحتل فريق ميدتيلاند برصيد نقطة وحيدة بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، نجح فريق ليفربول في الفوز بنتيجة 1/ 0 على نظيره اياكس الهولندي ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا ليتأهل رسميًا إلى دور 16.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في واجهة أياكس على الرغم من الانتقادات التي طالته الفترة الماضية بعد خروجه بديلًا في المباراة السابقة بالدوري الإنجليزي مما تكهن البعض بعدم مشاركته اساسيًا مجددًا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول تفوقاً واضحًا من جانب فريق الريدز وامتلاك الكرة بنسبة استحواذ تتخطى الـ 60 %.

وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، قام لاعبو ليفربول بعمل جملة رائعة ثم التمرير لمحمد صلاح الذي وضع الكرة على منطقة جزاء الفريق المنافس ليضعها جوتا في القائم الأيسر وتضيع فرصة هدف حقيقية على فريق الريدز.

وشهدت الدقيقة الـ 13 ، إهدار إنفراد تام للسنغالي ساديو ماني بعدما وصلته الكرة أمام المرمى وكان محمد صلاح بجانبه إلا أنه رفض التمرير له وسقط على الأرض ليقطع مدافعي أياكس الكرة من أمامه .

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول ، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة نحو مرمى أياكس ليعرقله المدافع ويحصل على إنذار ولكن لم يستفيد فريق الريدز بهذه المخالفة.

وفي الشوط الثاني ، ضغط فريق أياكس بشكل رائع مما أدى إلى تراجع فريق ليفربول وفي الدقيقة 57 سدد ديفيد نيريس البرازيلي لاعب أياكس الكرة ولكنها اصطدمت في القائم مما أدى إلى خارج الملعب .

وبعدها بدقائق ، نجح الشاب جونز لاعب نادي ليفربول في تسجيل أول أهداف فريق الريدز في الدقيقة 58 بعد تلقيه عرضية رائعة من هندرسون ليترجمها داخل الشباك وتصبح النتيجة 1/ 0 لصالح الريدز.

وأضاع محمد صلاح في الدقيقة 85 انفرادا واضحا بعدما قام هندرسون لاعب الوسط بتمرير الكرة له لينطلق بسرعته نحو المرمى ويضعها خارج الملعب.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول من المجموعة برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فريق اياكس المركز الثاني ب 7 نقاط .